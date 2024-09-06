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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1844 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 5553 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Heritage - October 12, 2017
Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Heritage - October 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2017
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1844 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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