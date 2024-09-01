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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена 210 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена 35 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 крейцера 1844
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1844
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
4 дуката 1844 Посещение монетного двора
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гульден 1844 Посещение монетного двора
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 30
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