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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1844 года "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1844 года "Посещение монетного двора" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1844 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1418 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2900 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (8)
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  • Münzen & Medaillen (1)
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  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2150 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
2365 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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