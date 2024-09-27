Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1844 года "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1844 года "Посещение монетного двора". Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1418 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2900 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2018.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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