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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1844 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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