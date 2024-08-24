Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1844 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1844
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (3)
- Stare Monety (1)
- WAG (1)
- Wójcicki (1)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск