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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1844 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Katz (1)
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  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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