Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
4 дуката 1844 года "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 13,96 гр
- Чистого золота (0,4425 oz) 13,7646 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 дуката
- Год 1844
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 4 дуката 1844 года "Посещение монетного двора". Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 52500 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Sonntag (2)
Где продать?
Для продажи 4 дуката 1844 "Посещение монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск