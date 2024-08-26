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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

4 дуката 1844 года "Посещение монетного двора" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 дуката 1844 года "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 4 дуката 1844 года "Посещение монетного двора" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 13,96 гр
  • Чистого золота (0,4425 oz) 13,7646 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 4 дуката 1844 года "Посещение монетного двора". Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 52500 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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Вюртемберг 4 дуката 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
62388 $
Цена в валюте аукциона 52500 EUR
Вюртемберг 4 дуката 1844 "Посещение монетного двора" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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