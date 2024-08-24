Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1844 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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