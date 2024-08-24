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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1844 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1109 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 гульден 1844 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1844 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1844 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1844 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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