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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1861 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1861 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1861 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1861 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 65251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 31 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Heritage - October 31, 2019
Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Heritage - October 31, 2019
Продавец Heritage
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Münzen & Medaillen - June 5, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 5 июня 2013
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1861 на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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