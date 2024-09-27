Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1861 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1861 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 65251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 31 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- Künker (3)
- Monnaies d'Antan (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Schulman (1)
- Sonntag (4)
- WAG (3)
Продавец Heritage
Дата 31 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск