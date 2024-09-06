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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1860 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1860 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1860
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • DNW (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Busso Peus - January 19, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 19 января 2019
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону
Вюртемберг 1/2 гульдена 1860 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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