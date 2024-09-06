Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1860 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1860
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1460 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2011.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
- DNW (1)
- Grün (1)
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- Meister & Sonntag (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Reinhard Fischer (1)
- WAG (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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