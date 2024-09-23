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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена 100 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1860
Средняя цена 70 $
Продажи
2 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1860
Средняя цена 30 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1860
Средняя цена 75 $
Продажи
0 6
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