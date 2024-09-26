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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1860 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1860 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1860
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 531 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1860 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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