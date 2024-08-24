Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1860 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Bertolami Fine Art
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 875 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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