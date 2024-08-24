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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1860 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1860 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Bertolami Fine Art

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1860 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1311 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 875 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1860 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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