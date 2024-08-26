Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1860 года "Тип 1858-1864" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 - 2,2 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1860
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1860 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Russiancoin (4)
- Sonntag (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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