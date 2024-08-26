Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1357 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 8 июня 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Frühwald (3)
  • Heritage (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (2)
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Heritage - July 11, 2019
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Heritage - July 11, 2019
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1/2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1847 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1/2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск