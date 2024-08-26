Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1357 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 8 июня 2015.
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- Zöttl (2)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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