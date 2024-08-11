Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1852
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1454 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 80 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Gärtner (2)
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск