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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1454 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 80 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2023.

Сохранность
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1852 на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1852 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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