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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1852
Средняя цена 180 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
1 гульден 1852
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1852
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1852
Средняя цена 60 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1852
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1852
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1852
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1852
Средняя цена
Продажи
0 0
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