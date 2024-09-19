Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1852
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2936 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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