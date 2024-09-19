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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2936 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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  • WAG (3)
  • WCN (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 170 CZK
Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1852 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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