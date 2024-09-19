Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1852
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4362 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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