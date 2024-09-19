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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4362 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Katz - June 28, 2023
Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Busso Peus - June 16, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 16 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 2 гульдена 1852 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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