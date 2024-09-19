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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 18 июня 2020.

Сохранность
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  • Grün (1)
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Вюртемберг 1 крейцер 1852 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1852 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 1 крейцер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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