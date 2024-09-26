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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1852 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2165 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1852 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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