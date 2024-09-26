Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1852 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1852
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1852 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2165 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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