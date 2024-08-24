Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1841 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1841
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 33940 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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