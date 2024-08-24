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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1841 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 33940 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Империя (1)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - September 6, 2018
Продавец BAC
Дата 6 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1841 на аукционе BAC - December 19, 2017
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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