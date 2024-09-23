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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1841 A.D.
Средняя цена 830 $
Продажи
1 167

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 70 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена 70 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1841
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1841
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
4 дуката 1841 25 лет правления короля
Средняя цена 4200 $
Продажи
1 133
Аверс
Реверс
1 гульден 1841 25 лет правления короля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 231
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