Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1841 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Zöttl (2)
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск