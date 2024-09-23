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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1841 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 150 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1841 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1841 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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