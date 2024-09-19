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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1841 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 73694 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Solidus Numismatik - March 19, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Solidus Numismatik - December 12, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Stack's - November 2, 2023
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Александр - June 10, 2020
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Александр - March 25, 2020
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Александр - December 4, 2019
Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1841 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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