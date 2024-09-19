Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1841 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1841
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 73694 проданному на аукционе Stack's Bowers за 300 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Baldwin's (1)
- Gärtner (1)
- Grün (1)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (4)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (1)
- Rauch (2)
- Russiancoin (2)
- Rzeszowski DA (2)
- Soler y Llach (4)
- Solidus Numismatik (2)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (2)
- WCN (1)
- Александр (3)
Продавец Solidus Numismatik
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск