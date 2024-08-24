Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Дукат 1841 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Дукат
- Год 1841
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1841 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1770 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4600 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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