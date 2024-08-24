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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Дукат 1841 года A.D. (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Дукат 1841 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Дукат 1841 года A.D. - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Дукат
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Дукат 1841 года со знаком A.D.. Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1770 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 4600 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюртемберг Дукат 1841 A.D. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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