Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
4 дуката 1841 года "25 лет правления короля" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 13,96 гр
- Чистого золота (0,4425 oz) 13,7646 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 4 дуката
- Год 1841
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 4 дуката 1841 года "25 лет правления короля". Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18748 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3064 $
Цена в валюте аукциона 484000 JPY
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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