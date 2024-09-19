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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

4 дуката 1841 года "25 лет правления короля" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 4 дуката 1841 года "25 лет правления короля" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 4 дуката 1841 года "25 лет правления короля" - цена золотой монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 13,96 гр
  • Чистого золота (0,4425 oz) 13,7646 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1841
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 4 дуката 1841 года "25 лет правления короля". Это золотая монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1658 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18748 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3064 $
Цена в валюте аукциона 484000 JPY
Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4299 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1841 "25 лет правления короля" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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