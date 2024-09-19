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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1862 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1862 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1862 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1862 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Sonntag (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2012
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1862 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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