Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1862 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1862 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1758 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
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- Heritage Eur (1)
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- Münzen Gut-Lynt (2)
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- WAG (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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