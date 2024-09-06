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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1862 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1862
Средняя цена 210 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1862
Средняя цена 75 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1862
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1862
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1862
Средняя цена
Продажи
0 0
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