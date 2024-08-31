Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1862 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1432 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2100 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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