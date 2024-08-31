Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1862 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1862 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1862 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1432 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 2100 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Aurea (2)
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (6)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (2)
  • Künker (7)
  • Leu (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Negrini (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (7)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - August 16, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 16 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг Талер 1862 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1862 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск