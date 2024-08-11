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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1849 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1744 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 220 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Sonntag (4)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1849 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
261 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1849 на аукционе Aurea - May 27, 2015
Продавец Aurea
Дата 27 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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