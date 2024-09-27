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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4830 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (8)
  • Sonntag (1)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1850 на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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