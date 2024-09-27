Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1850
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4830 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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