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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1850 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1850
Средняя цена 310 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
1 гульден 1850
Средняя цена 170 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 гульден 1838-1856 Инкузный брак
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1850
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1850
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1850
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 крейцер 1850
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1850
Средняя цена
Продажи
0 0
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