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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 8541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1850 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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