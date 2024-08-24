Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1850
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 8541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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