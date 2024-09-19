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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 гульден 1850 на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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