Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 гульден 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1850
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 375 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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