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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1850 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1850 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1850 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 61232 проданному на аукционе Heritage Auctions за 119 USD. Торги состоялись 4 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • InAsta (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1850 на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1850 на аукционе Heritage - December 4, 2014
Вюртемберг 6 крейцеров 1850 на аукционе Heritage - December 4, 2014
Продавец Heritage
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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