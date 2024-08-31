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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1858 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1858 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1858 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1858
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins of History (1)
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Rauch (2)
  • Sonntag (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Coins of History - March 10, 2019
Продавец Coins of History
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Höhn - September 13, 2018
Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Александр - July 5, 2017
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Александр - April 26, 2017
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1858 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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