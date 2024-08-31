Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1858 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1858
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1858 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
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- Александр (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 13 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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