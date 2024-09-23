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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1861 года "Тип 1858-1864" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1861 года "Тип 1858-1864" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1861 года "Тип 1858-1864" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1861 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 84008 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 20 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (6)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1861 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Вюртемберг 1/2 крейцера 1861 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1861 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1861 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1861 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1861 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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