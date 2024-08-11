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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1847 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1847 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1847 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1847 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 84057 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 130 EUR. Торги состоялись 30 августа 2022.

Сохранность
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  • NUMMUS Olomouc (2)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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