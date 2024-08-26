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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1856 года "Тип 1840-1856" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1856 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1856 года "Тип 1840-1856" - цена монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1856 года. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе Numismatica Ferrarese за 8 EUR. Торги состоялись 1 августа 2021.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1856 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность F
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1856 на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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