Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1853
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1133 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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