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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1853 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1853 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1853
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1853 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1133 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Heritage - July 29, 2021
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Schulman - March 3, 2021
Продавец Schulman
Дата 3 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1853 на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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