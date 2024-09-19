Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1865 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1865
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 62215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 63 USD. Торги состоялись 13 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 7 января 2023
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Где продать?
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