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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1865 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1 крейцер 1865 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1865
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1865 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 62215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 63 USD. Торги состоялись 13 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Numismatica Ferrarese (4)
  • Russiancoin (2)
  • Wójcicki (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - January 7, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 7 января 2023
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 25, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 25 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Вюртемберг 1 крейцер 1865 на аукционе Heritage - April 13, 2017
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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