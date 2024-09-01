Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1871 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1871
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1871 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 70 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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