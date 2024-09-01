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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1871 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1 крейцер 1871 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1871
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1871 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 70 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (2)
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Russiancoin (8)
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1871 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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