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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1871 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1871
Средняя цена 190 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 крейцер 1871
Средняя цена 10 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1871
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1871
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1871 Ульмский собор
Средняя цена 950 $
Продажи
0 379
Аверс
Реверс
Талер 1871 Победа в войне
Средняя цена 170 $
Продажи
4 632
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