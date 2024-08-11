Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1871 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1871
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1871 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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- WAG (5)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 18 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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