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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1871 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1871 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1871 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1871
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1871 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2185 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (5)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Busso Peus - January 18, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 18 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1871 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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