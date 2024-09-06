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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Серебряные монеты 1/2 гульдена Карла I - Вюртемберг

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1/2 гульдена 1866-1871

Год Знак Описание Продажи Продажи
1866 0 281867 0 101868 0 171869 0 171870 1 341871 0 31
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