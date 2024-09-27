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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1866 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1866 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1866 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1866
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1866 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 62510 проданному на аукционе Heritage Auctions за 492 USD. Торги состоялись 8 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Naumann - September 21, 2014
Продавец Naumann
Дата 21 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Solidus Numismatik - September 20, 2014
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1866 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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