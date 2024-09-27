Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1866 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1866
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1866 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 62510 проданному на аукционе Heritage Auctions за 492 USD. Торги состоялись 8 июня 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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