Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1866 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866
Средняя цена 180 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1866
Средняя цена 150 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 крейцер 1866
Средняя цена 7 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1866
Средняя цена 3 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1866
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск