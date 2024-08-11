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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/4 крейцера 1866 года (Вюртемберг, Карл I)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,89 - 1,15 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1866
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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