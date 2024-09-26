Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1866 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1866
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1866 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (15)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Где продать?
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