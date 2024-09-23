Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1866 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 - 2,20 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1866
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1866 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 10 CHF. Торги состоялись 6 сентября 2014.
Сохранность
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Где продать?
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