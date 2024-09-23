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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1866 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1866 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1866 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,20 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1866
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1866 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 10 CHF. Торги состоялись 6 сентября 2014.

Сохранность
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  • Chaponnière (1)
  • Numismatica Ferrarese (4)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1866 на аукционе Numismatica Ferrarese - April 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1866 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 23, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1866 на аукционе Numismatica Ferrarese - February 19, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 19 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1866 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1866 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 CHF

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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